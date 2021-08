L'immensità del monte Gottero lungo l'Alta Via dei Monti Liguri

Una delle escursioni più belle dell’Appennino spezzino, che segue la tappa nr 38 dell’Alta Via dei Monti Liguri, fino al grandioso belvedere del monte Gottero, che dall’alto dei suoi 1639 metri separa l’alta val di Vara dal Parmense.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all'indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione dell'escursione

a cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

Lungo l’Alta Via dei Monti Liguri si scopre la Liguria più segreta, trascurata da un turismo abituato a identificare la regione con la sua riviera. Questo corridoio verde tra pianura, cielo e mare, consente di entrare in contatto con il panorama esaltante del Monte Gottero e di attraversare la Foresta Demaniale: più di 500 ettari di faggeta che vi avvolgeranno in una frizzante sensazione di freschezza.

Un’oasi verde perfetta dove trovare refrigerio e accogliere tutta l’ombra del mondo. Lungo l’antico nodo viario, frutto di intelligenza e raziocinio, si incontreranno la Foce dei Tre Confini, storico valico della Via Regia, un tempo punto di frontiera di tre stati: Regno di Sardegna, Ducato di Parma e Granducato di Toscana. L’anello del Gottero concede agli escursionisti sorprendenti panorami sul mare, le Alpi Apuane e la pianura padana: il monte più alto della provincia di La Spezia mostra un paesaggio appassionante, che dalla sommità della montagna scende verso i pascolo, fino ad accarezzare il mare.

L’itinerario

L’anello del Monte Gottero attraversa la Foresta Demaniale, uno dei più rilevanti Siti di Interesse Comunitario dell’Appennino Settentrionale. Dal Passo della Cappelletta risalirete i pascoli dove pascolano indisturbate le Limousine, razza bovina che certifica la carne biologica di qualità di Varese Ligure. Superato il crinale del Monte Bertola, continuerete verso il Passo del Lupo, per poi seguire la storica strada dei Termini. Si attraversano aree di bosco ceduo di faggio, da qualche decennio convertite all’alto fusto; davanti al sentiero si apre un’antica piazza per le carbonaie, circondata da faggi centenari con possenti e contorti tronchi grigi nei quali si aprono cavità, in parte ricoperte da umidi cuscini di muschio.

Dopo pochi minuti si prende la variante alta dell’AV che permette di raggiungere il Monte Gottero, sormontato dalla croce di ferro eretta nel 1933 in occasione dell'Anno Santo. Il panorama si apre sull’Appennino, sulla Pianura padana, le Alpi Apuane, i monti e le colline della Val di Vara, gli orizzonti infiniti del mare, la costa toscana e il Golfo della Spezia. La via di ritorno perde quota verso sud-est, lungo una traccia di sentiero, fino a raggiungere la Foce dei Tre Confini, antico valico della Via Regia che mostra un cippo di arenaria del 1780, che segna il confine tra la Liguria, l’Emilia Romagna e la Toscana. L’Alta Via dei Monti Liguri vi riporterà al Passo della Cappelletta e Cento Croci.

Testo di Enrico Bottino

Dati dell'escursione

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Domenica 5 Settembre

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 17:00 di Sabato 4 Settembre, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento: ore 10:00 al Passo della Cappelletta

Rientro alle auto fine escursione previsto per le 18:00 circa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: E (Escursionistica)

Dislivello: + - 600 metri circa

Durata della camminata: 6 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo.

Se l'escursione è di suo interesse aspettiamo i dati richiesti da inviare a escursionismoliguria@gmail.com

