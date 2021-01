Escursione guidata a Monte Croce dei Fò

Da Case Becco, con un sentiero in falsopiano, si raggiunge il Colle del Bado, dove inizia la breve salita per la cima, innevata, del Monte Croce dei Fò.

Da qui sarà possibile ammirare sia la costa che le Alpi e l'Appennino innevati. Si scenderà dalla cima per tornare al Colle del Bado per poi salire alla cima del panoramico e ripido Monte Bado, anche questo innevato, e infine da qui un bel sentiero di crinale raggiunge la cima del Monte Becco per poi scendere tra le eriche ed i cavalli selvatici al punto di partenza.

Lunghezza percorso: circa 10 km.

Dislivello: 400 m in salita

Appuntamento alle ore 9 dal parcheggio vicino all'ex osteria di Case Becco, comune di Sori, lungo la strada panoramica del Monte Fasce.

Rientro intorno alle 13.

Costo a persona: 10 euro (bambini sotto i 12 anni 5 euro). L'escursione è garantita con un minimo di 6 persone adulte e un massimo di 15.

Prenotazione obbligatoria compilando (uno per ogni partecipante) il form al seguente link: https://forms.gle/GkdH6wP76aYd99DHA

Dotazione personale obbligatoria: mascherina di comunità, gel igienizzante

Equipaggiamento: scarponcino alto, ghette o pantaloni impermeabili, guanti, copricapo, zaino, borraccia