Genova sotto il segno della luna piena: escursione sull'anello dei Forti della Valbisagno

Ecco le specifiche dell'escursione guidata “Genova sotto il segno della Luna Piena: anello dei forti della Valbisagno”. Sabato 24 luglio sarà possibile ammirare il tramonto dal Forte Puin, cenare all’Ostaia de Baracche, ammirare la luna piena.

Iscrizione entro giovedì 22 Luglio o al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale, residenza.

Presentazione

Grazie alla sua geomorfologia piuttosto acclive, Genova è probabilmente l’unica città in Italia a contenere all’interno dei suoi confini amministrativi sentieri dai quali si possono godere scorci panoramici oltre che sul centro urbano, anche sul mare e sull’intero golfo ligure.

L’escursione diurna e notturna guiderà verso le colline retrostanti Genova, lungo uno dei sistemi difensivi più importanti d’Europa, un’opera ciclopica che contava numerose sentinelle a protezione del centro storico più vasto del continente.

Il Fratello Maggiore e il Fratello Minore rappresentano le prime tappe, poi nel tardo pomeriggio si osserverà il tramonto dal Forte Puin, almeno finché l’ora sarà quella giusta per capitolare ai richiami della tavola. Solo dopo aver cenato all’Ostaia de Baracche, ci si farà avvolgere dal buio della notte per contemplare la luna piena e le luci sulla Superba. Le mura secentesche, le ultime delle sette cinte genovesi, racchiudono, nel loro abbraccio a V rovesciata, ancora gran parte della città, a partire dal mare fino alle colline retrostanti. Qui i secoli si rincorrono in uno sguardo.

Note

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Seguono i dati tecnici e logistici dell'escursione

Data: sabato 24 Luglio

Tipologia itinerario: percorso escursionistico diurno e notturno ad anello

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena all’Osteria.

Quota cena all’Ostaia de Baracche: 18 euro. In ottemperanza al decreto emergenza COVID-19 sarà servita nel rispetto del protocollo anti-Covid. Al momento della richiesta d’iscrizione all’escursione specificare “Aderisco alla cena dall’Osteria delle Baracche”. Menù stabilito: Antipasto, Primo a scelta tra ravioli, trofie o pansotti in salsa di noci, Dolce, vino in caraffa, caffè! Segnalate per favore eventuali vostre allergie e intolleranze alimentari, oppure se seguite una dieta vegetariana, così da avvisare il ristorante e trovare le giuste alternative.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 17 di giovedì 22 Luglio oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 16 presso il parcheggio che si trova poco prima di Forte Sperone. L’orario del ritrovo è in relazione al giro che faremo e all’ora del tramonto (21:00). Alleghiamo l’immagine del parcheggio. Impostare sul navigatore: Parcheggio Parco Righi, 16136 Genova GE

Fine escursione previsto per le 21:30 circa.

Cena all’Ostaia de Baracche prevista per le 22:00

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena all’Osteria delle Baracche.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking. Utile anche la torcia per l’ultimo chilometro che ci separa dall’Osteria una volta osservato il tramonto. Suggeriamo anche un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

Gallery

