“Sguardi su Genova": escursione alla scoperta del levante cittadino tra Nervi, Sant’iIlario e il monte Giugo

Domenica 7 novembre visiterete eleganti giardini, terrazzamenti coltivati, monti, sentieri e creuse in parte reintegrate nel paesaggio naturale, leitmotiv di questo percorso che dai Parchi di Nervi sale verso il Monte Giugo e le alture inondate di luce di Sant’Ilario.

In questa occasione, grazie ai volontari di Genovamade, ci sarà la possibilità di visitare la Torre del Fieno che si trova lungo la passeggiata a mare di Nervi, il “salotto verde” di Genova.

Genovamade, promuove da oltre 11 anni Genova e la Liguria in rete, da oltre 5 anni ha intrapreso azioni per il recupero e la valorizzazione del territorio a scopo turistico.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

«La Liguria è “una terra leggiadra”, come diceva il poeta Vincenzo Cardarelli, ma è anche una regione scoscesa e Genova, sua principale ambasciatrice nel mondo, non poteva esimersi da tanta “fatica” e bellezza. Le crêuze della Superba, lo sappiamo, si inerpicano sul fianco di erte colline, alla ricerca della luce e di spazi importanti. Provare per credere! Dal Monte Giugo, cardine dell’escursione, l’orizzonte si allarga verso quel mare dove i nostri avi seguivano le rotte marittime della gloriosa Repubblica Marinara; anche a nord il panorama non è da meno, verso i monti attraversati dalle carovaniere lungo le vie del sale.

Tutto avrà inizio nel levante cittadino, dall’irripetibile scenario dei Parchi di Nervi – imperdibili per essere stati recentemente riportati ad antica bellezza – si può passeggiare lungo viali e vialetti, attraversare lussureggianti oasi di pace coronate dal verde dei prati e degli alberi secolari. Una location rinnovata e spettacolare, dove l’uomo e la natura hanno conferito il massimo del loro splendore. In questa occasione, grazie ai volontari di Genovamade, avrete la possibilità di visitare la Torre del Fieno, che si trova lungo la passeggiata a mare di Nervi, il “salotto verde” di Genova.

Dagli splendidi giardini delle dimore storiche Villa Gropallo, Villa Serra e Villa Grimaldi – oggi in sinergia con il polo museale – si assiste ad un passaggio fin troppo scontato, da una natura “ordinata” ed elegante ad una campagna inebriata dai profumi dell’orto e inondata di sole! Per crederci è sufficiente seguire la spettacolare passeggiata Via Anita Garibaldi, tagliata sulla scogliera di Nervi, e giungere a Capolungo, borgo marinaro intriso dell’odore della salsedine. Alla propaggine orientale del comune di Genova, superata la storica stazioncina ferroviaria di Sant'Ilario, visiterete il parco di Villa Luxoro e solo dopo salirete in collina, lungo crêuze che dirigono verso il paesino di Sant’Ilario, quello cantato da Fabrizio De André in Bocca di Rosa. Oltre l’Istituto Agrario Bernardo Marsano ci sono solo mulattiere e sentieri che si arrampicano sulle alture dell’estremo levante genovese, verso il Monte Giugo, meritevole punto panoramico sul litorale! Lungo il crinale Genova si rivela quella città rivierasca che noi tutti abbiamo imparato a conoscere.

Il sentiero perde quota verso la Serra di Cantalupo: qui, fra olivi e fasce coltivate, una silenziosa crêuza di campagna, incassata fra due alti muri in pietra viva, scende dall'alto della collina verso il quartiere residenziale di Sant’Ilario, tra le case dove nacque nel 1878 Bartolomeo Pagano, il gigantesco camallo del porto di Genova che interpretò Maciste nel celeberrimo “Cabiria”. Erano gli anni del cinema muto. Dalla Chiesa di San Rocco di Nervi si apre come un profondo respiro la vista di Nervi, siamo a soli 2 chilometri dal mare!»

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata».

Genovamade Aps

È una Associazione di Promozione Sociale che ha come finalità la valorizzazione dei principali siti turistici della nostra città e regione. Fare bella Genova è il nostro slogan. La Passeggiata Anita Garibaldi è il primo progetto di riqualificazione del territorio perseguito. L’intervento prevede il ripristino delle ringhiere e dei lampioni, panchine, fontanelle, la bonifica, la cura, messa a dimora e la manutenzione di aree verdi ed aiuole affidati dal Municipio.

Dati tecnici

Data: domenica 7 novembre

Tipologia itinerario: percorso escursionistico E

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 16 di venerdì 5 novembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 10 presso la stazione ferroviaria di Nervi.

Fine gita previsto per le 17:00 circa al capolinea del bus nr 15 oppure alla stazione ferroviaria di Nervi. E poi cena a casa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati.

Dislivello: + - 500 metri

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking, un capo caldo.

