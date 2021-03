Escursione guidata a Punta San Martin e Bivacco Paganetto

La Cooperativa Dafne organizza un'escursione guidata a Punta Martin e Bivacco Paganetto, domenica 7 marzo 2021.

Partendo da San Carlo di Cese (300 m) si effettuerà un percorso panoramico, totalmente circondati da erica e pini marittimi, tra la valle del Rio Grillo e la Valle del Rio Gandolfi, entrambi affluenti del Varenna, sino a raggiungere il Monte Penello (995 m), da dove, con solo 15 minuti di cammino, si arriverà a toccare la croce di Punta Martin (1001 m) che molti chiamano "Alpi Genovesi".

Qui il panorama si apre su tutto il golfo ligure da ponente a levante. In quota, a causa della geologia dell'area, caratterizzata prevalentemente da rocce ofiolitiche, che genera un paesaggio molto aspro e selvaggio, si sarà circondati da zone prative con scarsa presenza di pini neri.

Si ritornerà quindi a Pegli passando per la Sorgente del Fontanin, presso l'area pic nic, e successivamente al Bivacco Paganetto, sul Monte Riondo, per poi scendere a Cian de Figge dove verrà imboccato il sentiero che in poco tempo riporterà a Pegli Vetta, presso il Parco Avventura. Da lì in pochi minuti si arriverà sul lungomare di Pegli dove terminerà la escursione.

L'appuntamento è alle 8,45 presso il capolinea del bus 71 in piazza Rapisardi, a Pegli. La gita costa 12 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria.