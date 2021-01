Sabato 30 gennaio My Trekking organizza il gran tour della Val Varenna, con un anello che parte da San Carlo di Cese per vedere tutta la vallata.

Anche questa volta non mancherà una piccola dose di avventura in quanto si passerà per sentieri secondari e passeremo in ambienti ancora integri. Presenti alcuni guadi per cui consigliate scarpe da trekking a collo alto.

Pranzo al sacco.

Contributo associativo: 5 euro a persona.

Gita riservata ai Soci My Trekking.