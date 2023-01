Escursione da Genova Voltri al Monte Pennone

Indirizzo non disponibile

Dopo le feste natalizie riprendono gli appuntamenti al Beigua Geopark. Domenica 15 gennaio è il momento della prima escursione impegnativa dell'anno: da Genova Voltri si raggiungerà l'incantevole borgo di Crevari e da lì la vetta del Monte Pennone, per lasciarsi sorprendere dalla vista del mare, così vicino da poterlo toccare con con un dito. L'uscita durerà l'intera giornata con pranzo al sacco ed è indicata per camminatori allenati. Ritrovo alle ore 9:30 presso via Camozzini, (capolinea dell'autobus 1).

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)