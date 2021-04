Genova fuori le Mura: escursione tra Castelletto, Acquedotto Storico e i Forti

Sabato 24 aprile alle 10 si terrà un'escursione guidata ad anello con partenza e arrivo dall'ottocentesca piazza Manin, dove le Mura seicentesche e l'Acquedotto Storico si attraversavano reciprocamente.

Il percorso proseguirà da Castelletto verso le alture di Staglieno allontanandoci progressivamente dalle Mura della Superba fino a percorrere il ponte sifone del Veilino e a salire verso i forti Puin, Sperone e Castellaccio. Durante il nostro particolare giro avremo l'opportunità di osservare da vicino alcuni manufatti nascosti e quasi dimenticati del suburbio genovese come la torre di San Bernardino, la chiesa abbandonata e il ponte canale di San Pantaleo o le palle di cannone austriache murate in una casa della vecchia Staglieno. Sarà un itinerario per chi ha voglia di camminare ma anche di scoprire curiosità e particolarità della grande storia genovese.

Appuntamento alle ore 10 presso la stazione della Ferrovia Genova Casella sopra Piazza Manin.

Durata 4 ore circa di camminata, escluse le soste per le spiegazione e il pranzo al sacco, rientro previsto intorno alle 17:30/18:00.

Dislivello e difficoltà: 500 m complessivi circa. Difficoltà: Escursionista Medio.

Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking (obbligatorie) e abbigliamento da escursione a strati con un capo impermeabile.

Costo: 12 euro per l'accompagnamento e le spiegazioni.

Per informazioni o per confermare l'iscrizione, scrivere su WhatsApp al numero 3465224718.