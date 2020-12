"Animal photo trapping": escursione gratuita nel Parco del Beigua sulle tracce degli animali più belli

Domenica 6 dicembre riprende, con qualche modifica rispetto al calendario definito a inizio stagione, il programma delle escursioni del Parco del Beigua.

Le guide non potevano perdere quella che è stata la grande novità di quest'anno, l'uscita dedicata al fototrappolaggio che era in programma a novembre e che aveva ottenuto un numero altissimo di adesioni. Si riparte dunque dal Passo del Faiallo con "Animal photo trapping", un'esperienza naturalistica per grandi e piccini a caccia delle tracce che lasciano i mammiferi del Parco.

La guida esperta, attraverso tanti indizi come impronte e ciuffi di pelo, guiderà i partecipanti alla scoperta del comportamento e della biologia di questi animali; si potrà assistere anche a una dimostrazione pratica in campo della tecnica di foto-trappolaggio, per studiare le specie attraverso le immagini.

Iniziativa gratuita, prenotazione on-line obbligatoria entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne)