Alla scoperta dei lati nascosti del Monte Fasce

Domenica 21 marzo si andrà alla scoperta del monte Fasce, con una camminata a Pomà-Liberale, a cura della Pro Loco Apparizione, in compagnia del geologo professor Michele Piazza.

L'iniziativa è aperta ad amici, soci e simpatizzanti della Pro Loco.

La durata totale è di 5 ore circa (percorso Apparizione-Premanico-Pomà-Liberale-Apparizione). Il dislivello totale è di 430 metri circa. L'iscrizione può essere effettuata scrivendo all'indirizzo mail sport@prolocoapparizione.it specificando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale o presso la sede della Pro Loco.

La quota di partecipazione è libera.

L'appuntamento è alle 9 presso la sed edella Pro Loco in piazza Don Attilio Canepa 2r. Il rientro è previsto nel pomeriggio.

Dopo una chiaccherata con Michele Piazza che illustrerà le peculiari caratteristiche geologiche del “nostro monte” si partirà in direzione Monte Fasce. Dopo poche centinaia di metri percorsi lungo l’asfalto di via Monte Fasce ci si inoltrerà nel bosco e percorreremo una suggestiva mulattiera che porterà a Premanico. Giunti a Premanico verrà abbandonata la mulattiera e si proseguirà lungo un sentiero pianeggiante che condurrà a Pomà. Pomà e il suo prato in prossimità della Chiesa di San Alberto è il luogo prescelto (condizioni meteo permettendo) per consumare il nostro pranzo al sacco. Dopo pranzo ci saranno due possibilità per rientrare ad Apparizione: i più arditi potranno proseguire verso il Liberalelungo un aclive sentiero e poi da lì scendere giù sino a raggiungere il punto di ritrovo, in alternativa da Pomà si può percorrere Via Pomata in discesa fino a giungere a San Desiderio e da lì, utilizzando la linea Bus 88, riguadagnare le alture di Apparizione.

Si ricorda di portare pranzo al sacco, abbondante acqua, consigliata frutta fresca e secca.

Gli animali domestici sono ammessi all’escursione, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola.