Escursione lungo il Cerusa e visita al laboratorio della pasticceria Sambuco con le guide del Parco del Beigua

Continuano le incursioni sul territorio con le Guide del Parco per conoscere meglio le attività che, nel passato o nel presente, hanno contribuito a caratterizzare gli aspetti morfologici e culturali del nostro territorio.

Dopo la visita al Museo della Carta di due settimane fa, per sabato 12 marzo è organizzato un cammino a ritroso nel tempo, seguendo le vie dell'acqua. Quella del torrente Cerusa, che segna la valle e intorno al quale prosperò l'industria cartaria e sorsero diversi insediamenti, come quello di Fabbriche, a Voltri.

Proprio da lì inizierà l'esplorazione storico-culturale, in compagnia di un'esperta in archeologia industriale dell'Associazione Inge. E per finire in dolcezza si visiterà il laboratorio di pasticceria di Sambuco, che sforna canestrelli e altri squisiti prodotti a marchio Gustosi per Natura.

L'attività è adatta a tutti e durerà tutto il pomeriggio; sono previsti spostamenti con mezzi propri ed è richiesto il Green pass rafforzato per la visita al laboratorio di pasticceria. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo a persona € 6,00 oltre a € 4,00 di contributo per l'Associazione Inge.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)