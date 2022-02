Escursione a cima Stronzi e passo del Bracco: omicidio medievale a San Nicolao di Pietra Colice

Tutti detective per un giorno, alla ricerca della verità che si cela dietro una morte violenta nella solitaria e segreta area archeologica di San Nicolao di Pietra Colice. Escursione storico-culturale ad anello che riserverà anche un suggestivo panorama da Cima Stronzi e Monte San Nicolao.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Il comprensorio non rientra tra i comuni interessati dall’area infetta, dove l’ordinanza del Ministero del 13 Gennaio specifica le misure straordinarie per limitare la diffusione della malattia della peste suina.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Per questo evento outdoor un po’ di senso dell’umorismo e di autoironia non guastano. Infatti, sabato 5 febbraio una semplice gita fuori porta si trasformerà in una divertente indagine. In una zona isolata e impervia, adatta ad un agguato, gli escursionisti si recheranno dal passo del Bracco alla solitaria e segreta San Nicolao di Pietra Colice.

Insieme alla guida ambientale, si inizierà l’indagine archeologica – un racconto, s’intende – in un luogo intrigante, dettato da vicende di brigantaggio del XIV secolo. Quello che racconterà la guida è un caso di omicidio irrisolto, un uomo trafitto da diciannove fra colpi di spada e pugnalate. Grazie allo studio della sepoltura che è stata rinvenuta nel corso degli scavi dell’ospitale “di passo” di San Nicolao di Pietra Colice è stato possibile ricostruire gli ultimi tragici avvenimenti di una morte violenta.

Lo spunto per questa escursione nasce da un libro di Farizio Benente (primo direttore del MuSel e ora professore ordinario di Archeologia cristiana e medievale presso l'Università di Genova) con la collaborazione di Mario Dentone (scrittore di fama nazionale, autore di opere teatrali e romanzi). “San Nicolao di Pietra Colice – Indagine archeologica su un caso di omicidio. Morte violenta e 'mala morte' nella Liguria medievale”. Un libro che testimonia come in epoca medievale non fossero rari i casi di morti violente lungo strade e direttrici storiche. L’insufficiente presidio militare era incentivo per lo sviluppo del banditismo e non sempre gli Hospitali davano conforto ai viandanti costretti ad attraversare strade isolate e campagne infestate da malfattori. Per mercanti e pellegrini la vita era sospesa a un filo, quando, al sopraggiungere del crepuscolo percorrevano le strade pregustando una calda cena e un morbido giaciglio dove riposare, a volte ignari dell’insidia che li attendeva dietro la porta della locanda.

Gli episodi di morte violenta e i decessi avvenuti lungo le aspre vie montane e in prossimità dei valichi transappenninici della Liguria medievale non sono rari. Oggi, questi luoghi sono caduti in un benefico isolamento, che ha permesso la conservazione dell’ambiente naturale e il permanere delle testimonianze passate. Dallo scavo di San Nicolao di Pietra Colice, che ha portato alla luce un ospitale, una chiesa romanica e un’area cimiteriale, si prosegue nel percorso di scoperta verso cima Stronzi, toponimo decisamente singolare, ma una vetta con scorci meravigliosi verso il litorale e l’Appennino, come anche la cima di Monte San Nicolao (847 m). La tranquilla passeggiata ad anello, sulle orme della storia, terminerà al Passo del Bracco attraverso la pinete, la macchia mediterranea e boschi di castagni.

Dati tecnici

L’itinerario vede la partecipazione di Caterine Cogorno, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), nonché Guida Turistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Tipologia itinerario: escursione ad anello con partenza/arrivo al Passo del Bracco

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 4 febbraio, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 10 a Casa Marconi, presso il Passo del Bracco. Inserire le seguenti coordinate per google maps: 44.253800, 9.536403

Come arrivare al luogo dell’appuntamento

• Da ponente: Autostrada A12, uscita Sestri Levante, segue strada per il Passo del Bracco. Questo è il link di google maps con partenza da Genova: https://goo.gl/maps/vmfnpZ9dshy2mAETA

• Da levante: Autostrada A12, uscita Deiva Marina, segue strada per il Passo del Bracco. Questo è il link di google maps con partenza da Genova: https://goo.gl/maps/mM2DpjLvB6YrZv5U8

Fine escursione a Casa Marconi, prevista per le 16 circa. Seguirà il “terzo tempo”, si deciderà insieme dove.

Pranzo al sacco

Dislivello: + - 300 metri circa

Lunghezza del percorso: + - 11 chilometri

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco,

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, capo caldo, scarpe da trekking