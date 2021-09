Escursione a Genova: cena "superba" al Puìn e anello dei Forti

L’escursione verso le Sentinelle della Superba sarà dettata dai luoghi, ma anche dai sapori della Chef Laura Barbieri. Un mondo inaspettato, fatto di storie e gustosità. Il Trekking Promoter, la Guida Ambientale e lo “Chef in natura”: saranno loro a condurvi dai profumi della natura agli aromi della cucina!

Importante: iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Mercoledì 22 Settembre. L’evento verrà confermato agli iscritti entro giovedì 23 settembre solo al raggiungimento di un numero minimo di participanti.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

A cura di Enrico Bottino - Trekking promoter

"Libero sfogo alla creatività! È quello che ha fatto Escursionismo Liguria nell’introdurre sul sentiero il processo creativo della cucina. Al Trekking promoter Enrico Bottino e alla Chef in Natura Laura Barbieri le idee innovative non mancano perché hanno introdotto un nuovo modo di pensare l’escursionismo: camminare e riconciliarsi con il cibo.

Sorrisi e umori in cammino, scorci di storia su Genova, vino e sapori al Forte Puìn aspettando il calar del sole: questo è un assaggio di emozioni, una esperienza outdoor unica e originale. L’anello dei forti della Valbisagno sarà il preludio ad un momento particolare: prima del tramonto sarete ospiti dell’Associazione di Promozione Sociale Outdoor Experience Genova. Una location esclusiva, per una “Cena Superba al Puìn” che non deluderà le aspettative. Piatti, bicchieri e posate, saranno loro le vostre dotazioni per presidiare il luogo. Tavole imbandite anziché cannoni, escursionisti buongustai entusiasti anziché guarnigioni, chef e guide ambientali anziché ufficiali del regio stato sabaudo. In questo viaggio a piedi lungo i forti della Superba non vi resta che esplorare i nuovi sapori della Chef in Natura, invitanti, ricchi e golosi!"

• Brandacujun. Tipico piatto della tradizione: stoccafisso, patate, olio evo, aglio profumatissimo di Vessalico e erbe profumate! Il nome deriva dal verbo “brandare”, scuotere, il gesto che si fa per mantecare e assemblare gli ingredienti! Ma c’è anche un altro significato più colorito...

• Capponadda. Piatto di antica tradizione marinaresca. Gallette del marinaio di San Rocco di Camogli (una volta ammorbidite con acqua di mare!), olive taggiasche, pomodorini, tonno, capperi, basilico, noci, ecc.

• Torta di riso dolce. Torta di antica memoria e tradizione in tante regioni italiane, ma in Liguria ha anche un altro significato… “torta di riso finita!”. Rappresenta il nostro modo garbato e gentile di relazionarci con i “foresti”. Cremosa, profumata una vera goduria!

Tutti gli ingredienti si fondono in un’unica bontà e troveranno la loro gloria con il buon vino in una location inedita, perché oltre al palato anche la vista deve essere appagata. Genova ama essere guardata dall’alto e così farete per assistere al saluto del sole. Dal Forte Puìn i secoli si rincorrono in uno sguardo!

Quando la creatività trascende dall’ordinario, quando il Trekking Promoter Enrico Bottino “pensa fuori dagli schemi”, quando il team è formato da seri professionisti, ciascuno con le sue competenze, lasciate che la natura faccia il suo corso, lasciatevi condurre sui sentieri della fantasia e dei sapori.

L’itinerario

"La nostra escursione diurna e notturna vi guiderà verso le colline retrostanti la città, lungo uno dei sistemi difensivi più importanti d’Europa, un’opera ciclopica che contava numerose sentinelle a protezione del centro storico più vasto del continente. Dopo la “Cena Superba al Puìn” e il saluto del sole, sulla via del ritorno vi faremo avvolgere dal buio della notte e osservare le luci sulla Superba. Ma andiamo per gradi.

Dal Parco del Peralto prenderete la direzione di Trensasco e salirete alla Sella del Diamante grazie al sentiero della neviera. La tappa successiva sarà la collina del Fratello Maggiore, punto panoramico ideale sui quattordici stretti tornanti che salgono al Forte Diamante. Il bastione conobbe il suo momento di gloria quando nella primavera del 1800 i francesi asserragliati al suo interno e al comando del generale Bertrand, riuscirono a respingere l’assedio degli austriaci che avevano conquistato i vicini forti dei Due Fratelli. Dalla collina si perde quota verso il vicino forte del Fratello Minore, in posizione dominante sulla Valle Polcevera.

Ora vi aspetta un bastione a planimetria stellata, il Puin, il più piccolo ma anche il meglio conservato dei forti del Parco Urbano delle Mura, grazie anche ai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale Outdoor Experience: anche loro sono animati dall’amore per la città e come Escursionismo Liguria vedono nel “movimento lento” l’approccio migliore per scoprire, vivere e apprezzare il grande patrimonio storico e paesaggistico della nostra Superba!

All’interno del bastione vi ritroverete in una location speciale per la “Cena Superba al Puìn”. Una vista spettacolare sulla città, una cena in un luogo esclusivo, dove lasciarsi cullare anche dalle luci del tramonto su Genova, il mare e le montagne circostanti. Un attimo ricco di magia che segnerà il passaggio dal giorno alla notte. Procedendo a questo punto con le torce, camminerete sotto le mura del Forte Sperone e varcato il cancello dell’Avvocato farete ritorno alle auto".

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello con cena al Forte Puìn

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 32 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica, l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche e la “Cena Superba al Puìn” che fa parte dell’esperienza outdoor.

In ottemperanza al decreto emergenza covid-19, la cena sarà servita all'aperto e nel rispetto del protocollo anti-Covid. La quota non comprende l’assicurazione e il viaggio

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di mercoledì 22 settembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 14:30 presso il parcheggio che si trova poco prima di Forte Sperone (dove c’è la piazzola dell’elisoccorso). L’orario del ritrovo è in relazione al giro e all’ora della cena e del tramonto (19:20). Impostare sul navigatore: Parcheggio Parco Righi, 16136 Genova.

Fine evento previsto per le 21:30 circa.

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al Forte Puìn.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking. Utile anche la torcia per l’ultima mezz’ora che ci separa dal Forte Puìn (dopo cena) alle auto una volta osservato il tramonto.

