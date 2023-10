Escursione ad Apparizione: andar per castagne a Cian de Balletin

In occasione della castagnata in programma domenica 22 ottobre, torna ad Apparizione Appatrekking, con un percorso che farà rivivere l'antica tradizione di andar per castagne a Cian de Balletin. Le famiglie di Apparizione nelle domeniche autunnali si ritrovavano per una scampagnata nei pianori attigui ai boschi di castagni, dove oltre a raccoglierle, arrostivano le castagne per consumarle sul luogo. In compagnia di Sonia Tirio del centro Studi Sotterranei, l'escursione giungerà a visitare luoghi che evocano un passato dedicato alla cultura della castagna, e non solo, nel contesto agrosilvopastorale della Montagna di Fascia. Con una bella passeggiata che arriverà a Premanico, per un erto sentiero si arriverà a Cian de Balletin dove si consumerà il pranzo al sacco per poi scendere attraverso dolci prati ed una caratteristica creuza in Piazza Don A. Canepa, dove si concluderà la giornata con caldarroste, vin brulé o birra e i più piccoli potranno divertirsi con i giochi gonfiabili.

Partenza alle 9:30 presso la sede della Pro Loco di Apparizione in Piazza Don A. Canepa 2 (si consiglia di raggiungere il luogo con mezzi pubblici), rientro previsto alle ore 15:30. Lunghezza percorso: 10 km circa. Dislivello: 350 m circa.

L'iscrizione può essere effettuata scrivendo all’indirizzo email sport@prolocoapparizione.it specificando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale o presso la sede, entro venerdì 20 ottobre alle ore 12. Partecipazione a offerta libera.