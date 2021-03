Alba al Fasce again: l'escursione al sorgere del sole

Sabato 10 aprile 2021 è prevista l'escursione "Alba al Fasce again", ascesa alla cima del monte Fasce in compagnia della trail runner Silvia Venzano.

Si parte alle 05,30 dal piazzale del Monte Moro. Il rientro è previsto per le 10 in piazza Don A. Canepa.

Poco prima del sorgere del sole si salirà alla cima del monte Fasce lungo la cresta del monte Moro per godere dello spettacolo di Genova che si illumina sotto i primi raggi del sole. In questa avventura l'accompagnatrice sarà Silvia Venzano, trail runner ed amante delle nostre montagne: il ritrovo è alle 5.30 presso il piazzale di Monte Moro (402 m. s.l.m.), da lì si raggiungerà la Spalletta de Rocchi, in prossimità del quale sorge un bivacco, quindi si proseguirà lungo un sentiero ripido ed impegnativo che porterà finalmente in vetta dove ci si scalderà con un tè caldo offerto dagli accompagnatori, sperando in un cielo limpido per poter così godere appieno della splendida vista. Il monte Fasce, con i suoi 834 metri di altitudine, è una tra le maggiori alture della città di Genova: la sua vetta si trova a soli 3 km in linea d’aria dal porticciolo di Nervi. Dalla sua cima si gode di un’ottima vista su Genova, Portofino, la Riviera e le montagne dell’entroterra. In condizioni particolarmente favorevoli si possono avvistare anche la Corsica, il Monviso e le Apuane. Il ritorno è previsto lungo un sentiero scosceso e mal segnato che rapidamente porterà al piazzale del Liberale e da li quindi in piazza Pitto presso la sede della Pro Loco, dove verrà offerta la colazione.

L'iscrizione può essere effettuata scrivendo all’indirizzo emailsport@prolocoapparizione.it specificando nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale o presso la sede della Pro Loco Apparizione, entro venerdì 9 aprile alle ore 12. Non sono previste iscrizioni al momento della partenza.

La quota di partecipazione consiste in un'offerta libera.