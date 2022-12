Eros Pagni al Teatro Duse in “Così è (se vi pare)” di Pirandello

La straordinaria vena teatrale di Luigi Pirandello in scena al Teatro Eleonora Duse con “Così è (se vi pare)”, una delle opere più iconiche dell'autore siciliano, con un interprete d'eccezione come Eros Pagni. Lo spettacolo è in programma da mercoledì 11 a domenica 15 gennaio. Luca De Fusco, alla sua sesta regia pirandelliana, torna a lavorare con Eros Pagni nell’allestimento coprodotto dal Teatro Stabile di Catania, dal Teatro Biondo di Palermo, dalla Compagnia La Pirandelliana e dal Teatro Sannazaro di Napoli.

Dice il regista: «Per me è quasi una chiusura del cerchio considerando che, dopo aver tanto studiato Pirandello, interpretandolo spesso proprio alla luce della teoria della “stanza della tortura” che Giovanni Macchia scrisse attorno al Così è (se vi pare) diretto da Giorgio De Lullo nel 1974, approdo infine a questo testo, uno dei più compiuti sotto ogni punto di vista e quello in cui diventa più che mai chiaro il senso del “teatro come processo”. Nel rispondere agli altri e nel dialogare tra loro, la signora Frola e il signor Ponza non hanno infatti più bisogno di fingere che il pubblico non esista: è anzi al pubblico che parlano, ognuno difendendo se stesso e cercando di dimostrare i difetti e la pazzia dell’altro. È proprio questo processo di messa a nudo di se stessi e di racconto della propria vicenda la tortura di cui parla Macchia: una sofferenza atroce ma allo stesso tempo un bisogno ineludibile, l’unico modo per rivendicare la propria esistenza. Un bisogno che oggi più che mai siamo tutti in grado di comprendere, a cui ci riveliamo vulnerabili: Pirandello aveva già intuito che non raccontarsi è come non esistere e ne aveva presagito le conseguenze insieme a quelle della morbosa curiosità dello sguardo altrui».

In una chiave interpretativa quasi kafkiana, i personaggi si collocano al centro di uno spazio angusto e oppressivo, che potrebbe essere il cortile di un manicomio o un insieme di palchi teatrali. Nel cast affiatato, in cui oltre a Eros Pagni spiccano i nomi di Anita Bartolucci, Giacinto Palmarini, Lara Sansone, Paolo Serra, si mescoleranno altri attori spiccatamente pirandelliani della scuola siciliana.

foto: teatronazionalegenova.it