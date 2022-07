"Eroi Superbi": lo spettacolo di Marco Rinaldi al forte di Santa Tecla

Mercoledì 3 agosto, alle ore 20.30, al Forte di Santa Tecla proseguono gli spettacoli di“Al Forte al Tramonto”, la rassegna organizzata dalla compagnia I Conviviali giunta alla IV edizione. Protagonista del nuovo appuntamento il comico Marco Rinaldi con lo spettacolo “Eroi Superbi”.

Dopo il successo dello spettacolo itinerante “Due gocce di Noir”, la rassegna al Forte di Santa Tecla propone una serata all’insegna delle risate e della comicità, per poi chiudere la stagione estiva il 17 settembre 2022 con il concerto della Camerata Musicale Ligure “Viaggio in Italia”.

Nello spettacolo “Eroi Superbi”, Marco Rinaldi vestirà i panni di alcuni grandi protagonisti genovesi e li racconterà proprio in “zenéise”. Uno show divertente e adatto a ogni tipo di pubblico, in cui il comico genovese unisce le sue due grandi passioni: il cabaret e il teatro di narrazione.

Si parlerà di illustri personaggi della nostra città come Guglielmo Embriaco, nobile genovese che troviamo nella storia di Genova e in quella dell'Oriente latino nel 1099, al momento della partecipazione navale dei Genovesi alla prima crociata, Cristoforo Colombo, che deve la sua fama alla scoperta del continente americano, e Niccolò Paganini, il violinista del diavolo, virtuoso di fama leggendaria, primo violinista al mondo a soli 31 anni.

Da oltre vent’anni Marco Rinaldi si occupa di comicità, fa parte del duo comico i Soggetti Smarriti insieme ad Andrea Possa, con il quale ha condiviso più di 2000 spettacoli, ed è uno dei fondatori del collettivo Bruciabaracche, che dal 2013 attrae migliaia di spettatori a ogni serata. Dal 2012 si divide tra il cabaret e il teatro di narrazione. Come autore, ha scritto “Centottanta racconti in tre minuti e altre storie”, volume che contiene 36 racconti, da cui sono tratti gli spettacoli “Storie Superbe – racconti su Genova e i genovesi” e “25 Quattro prima, durante e dopo”. È inoltre coautore e interprete di tre libri/spettacoli di narrazione che hanno raccolto notevoli consensi di critica e di pubblico: “Cenere - racconti partigiani in attesa di un aprile”, “Mimose – racconti di eccellenze femminili” e “Verdeoro - saudade, bossanova e calci di punizione”. Dalle storie di “Mimose” è stato elaborato lo spettacolo “8 Marzo femminile plurale”, prodotto dal Teatro Stabile di Genova e dal Conservatorio Niccolò Paganini. Nel 2018 è uscito il libro “Stravagando – Racconti di canzoni e stonature involontarie”, che contiene i racconti dello spettacolo omonimo. Nel 2020 debutta con lo spettacolo "Eroi Superbi” in dialetto genovese, da cui è estratto il libro omonimo.

I biglietti dello spettacolo (12 euro) e sono acquistabili su Happyticket oppure al Forte la sera stessa dell’evento. I posti sono limitati perciò si consiglia di acquistare online la prevendita.