“Eroi on demand” di Marco Rinaldi in replica straordinaria al Teatro Garage

Dopo il debutto di capodanno, che ha registrato il “sold out” con biglietti esauriti già due settimane prima della messa in scena, ritorna sul palcoscenico, a Genova, al Teatro Garage nella Sala Diana di Via Paggi 43b, “Eroi on demand. La letteratura non è mai stata così divertente”, il nuovo esilarante spettacolo di Marco Rinaldi. Sabato 7 gennaio, alle 21, i grandi personaggi dei romanzi, rivisti e corretti per l’occasione dal comico genovese, si racconteranno in modo insolito.

Partendo dall’incipit dei racconti che li vedono protagonisti, Rinaldi svelerà segreti, vizi e virtù dei personaggi letterari che ci fanno sognare da sempre e li reinterpreterà a modo suo. Lo spettacolo, come si evince dal titolo, è nato anche grazie alla partecipazione del pubblico che, rispondendo ad alcuni sondaggi sui social network, ha prima scelto gli eroi più amati e, subito dopo, quelli che avrebbero preso vita sul palcoscenico.

In “Eroi on demand” Marco Rinaldi, fondatore del duo Soggetti Smarriti e del collettivo comico Bruciabaracche, unisce le sue grandi passioni artistiche, ovvero la narrazione e la comicità, in un mix irresistibile che diverte il pubblico e lo coinvolge in un finale a cui partecipa attivamente. Il testo dello spettacolo compone libro omonimo.

I biglietti sono in vendita sul sito www.teatrogarage.it, ad un prezzo di 20 Euro.

Informazioni al numero 010 511447.