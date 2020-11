"L'Eroe quotidiano": perché non servono superpoteri per esserlo, l'incontro online

Giovedì 26 novembre alle ore 19, in diretta streaming sul canale YouTube dell'associazione Nuova Acropoli, arriva "L'eroe quotiidano: perché non servono superpoteri per esserlo".

Mai come oggi abbiamo bisogno di filosofia e proprio per questo, seppur a distanza, abbiamo scelto di dare continuità al nostro appuntamento annuale con la Giornata Mondiale della Filosofia indetta dall’Unesco.

E quale tema migliore dell’“Eroe Quotidiano”, in un momento storico in cui stiamo perdendo valori e punti di riferimento che un tempo ispiravano l’essere umano nel superare le difficoltà e nel vivere meglio?

Interverranno:

• Prof. Eraldo Affinati, scrittore, insegnante e fondatore della scuola “Penny Wirton”

• Dott. Vincenzo di Fresco, nipote del celebre magistrato e socio fondatore della Fondazione Giovanni Falcone

Concluderà la dott.ssa Roberta Cannone, Presidente Nuova Acropoli Roma.

La partecipazione all’evento è gratuita