Ermal Meta in concerto al Nervi Music Ballet Festival

Ermal Meta ha scelto Genova, nell'ambito del Nervi Music Ballet Festival, per la prima data del tour nazionale estivo 2022. Mercoledì 6 luglio ai Parchi di Nervi - Villa Grimaldi Fassio l'artista interpreterà le sue più grandi hit, dagli esordi fino ai recenti successi dell'album Tribù urbana, pubblicato nel 2021.

Dagli inizi come frontman del gruppo La fame di Camilla, al rapido successo dapprima come autore (scrive tra gli altri per Emma, Patty Pravo, Francesco Renga, Marco Mengoni, Francesca Michielin), quindi come solista con la pubblicazione del primo album Umano, nel 2016. Un anno dopo esce Vietato morire, e con l'omonimo brano l'artista si classifica terzo al Festival di Sanremo, nella sezione Big. Nel 2018 esce Non abbiamo armi, il cui più grande successo, Non mi avete fatto niente, porta Meta alla vittoria del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro e alla successiva partecipazione all'Eurivision Song Contest.

Il tour che partirà da Genova segue il lancio avvenuto il 4 marzo di un nuovo progetto, Una storia più grande, scritto a quattro mani e cantato da Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi. Di recente pubblicazione anche Domani e per sempre, il primo romanzo scritto da Ermal Meta uscito il 19 maggio per La Nave di Teseo.

Biglietti online su Vivaticket e Ticketone o alla biglietteria del Teatro Carlo Felice, per ulteriori informazioni visitare il sito https://nervimusicballetfestival.it/biglietti/