Ergonomia, Postura e Movimento - Segni e Significati del corpo umano - La Postura

Ciclo di tre incontri gratuiti teorico-pratici aventi come comune denominatore stimolanti principi su "Ergonomia, Postura e Movimento". Con l'ausilio di immagini, video ed interessanti esercitazioni pratiche, il Dott. Massimo Giaccio spiegherà i motivi degli affascinanti funzionamenti (nel bene e nel male) del corpo umano.

In questo secondo appuntamento sarà affrontato in particolar modo l'argomento della Postura: che cos'è, come leggerla e perché si modifica. Conosceremo quali dettagli osservare e quali caratteristiche non dare per scontate. Gli incontri hanno l’obiettivo di far prendere coscienza del proprio corpo, dei messaggi che questo invia per comunicare (con l’esterno e con noi stessi) e per quali motivi. La postura di una persona è l’espressione di un vissuto (stress fisico e psicologico) che non può essere ignorato per meglio comprendere le sue manifestazioni fisiche.

Una buona teoria, per poter essere ben compresa, ha necessità di essere supportata dall'esperienza della pratica: per coloro che fossero interessati a provare i semplici esercizi proposti, si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al link https://www.posturaeallenamento.it/workshop-la-postura