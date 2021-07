“Erbe spontanee e piante tropicali. Liguria e Messico a confronto": tour e aperitivo

Per il mese di Luglio Migrantour Genova propone un appuntamento speciale mercoledì 14 luglio alle ore 17 dal titolo "Erbe spontanee e piante tropicali. Un tour per riscoprire storie, piante, tradizioni e leggende tra il Messico e la Liguria”.

Si partirà dalla Chiesa di san Siro in un percorso tra i vicoli per arrivare in via Prè, con focus sulle erbe spontanee t e la tradizione delle erbe del Preboggion, che sono una conoscenza antichissima del territorio ligure e genovese che ci permette di conoscere erbe selvatiche e spontanee e di riflettere sull'importanza delle piante alimurgiche, cioe’ "alimenti urgenti", cioè nutrimento in caso di necessità.

Lo spunto per la passeggiata nasce dai festeggiamenti per la Festa di Sant'Alberto che a Genova si celebra a Sestri Ponente dal 05 al 12 luglio e a Manesseno e Sant'Olcese il 14 luglio e durante la passeggiata verranno raccontati alcuni usi di queste erbe spontanee in Perú e Messico.

La passeggiata interculturale si concluderà con un aperitivo conviviale presso il ristorante messicano Mamacita’s, bevendo bibite a base di Agave (Pulque).

La passeggiata è confermata con minimo 6 € a persona .

Prenotazione entro il giorno precedente scrivendo a vdionisi@solidarietaelavoro.it

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...