"Erbe spontanee e piante tropicali. Storie, piante, tradizioni e leggende tra il Messico e la Liguria”: tour e aperitivo

Migrantour Genova propone un appuntamento speciale venerdì 30 luglio alle ore 17 dal titolo "Erbe spontanee e piante tropicali. Un tour per riscoprire storie, piante, tradizioni e leggende tra il Messico e la Liguria”.

Si partirà dalla Chiesa di san Siro in un percorso tra i vicoli per arrivare in via Prè dove termineremo con un aperitivo presso il ristorante messicano Mamacita’s.

Le erbe del Preboggion sono una conoscenza antichissima del territorio ligure e genovese che ci permette di conoscere erbe selvatiche e spontanee e di riflettere sull'importanza delle piante alimurgiche, cioe’ "alimenti urgenti", cioè nutrimento in caso di necessità.

Questo argomento ci permette di fare connessione con Venezuela dove non esiste una conoscenza ancestrale come questa che potrebbe essere d'aiuto. Durante la passeggiata verranno raccontati alcuni usi di queste erbe spontanee in paesi quali il Perù ed il Messico.

Concluderemo la passeggiata con un momento conviviale presso Mamacita’s, bevendo bibite a base di Agave (Pulque).

La passeggiata è confermata con minimo 6 persone.

Prenotazione entro il giorno precedente, telefonando a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo 0102723820 (martedì, mercoledì e venerdì 10-18, giovedì 13-22, sabato e domenica 10-19) scrivendo a vdionisi@solidarietaelavoro.it

