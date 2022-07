EraOra & Roberto Tiranti in “The Voice of Music” alla Radura della Memoria

L'edizione numero 27 di Palco sul Mare Festival torna in un luogo simbolico, di rinascita per il territorio per stimolare la partecipazione e la socialità, per creare vita. Sabato 23 luglio alle 21:30 torna in scena alla Radura della Memoria (area Ponte San Giorgio) la magia, il sound e la raffinatezza degli EraOra & Roberto Tiranti in “The Voice of Music”. Memoria e ricordo, emozione e speranza sono il fil rouge che caratterizza il nuovo progetto della band che mira a restituire al pubblico tutto il pathos, l'energia in ogni testo, parola o sonorità dei brani più celebri della musica internazionale. Un lavoro che condensa anni di importanti esperienze musicali, un viaggio musicale sulle note dei più grandi successi del panorama internazionale di quei capolavori senza tempo, rivisitati con maestria in chiave acustica

e impreziositi dalla voce di Roberto Tiranti.

Talentoso interprete, cantante e bassista, la sua carriera artistica è costellata di passaggi in band di spessore, dalla presenza al festival di Sanremo insieme ai New Trolls, per poi giungere al metal dei Labyrinth, una delle band più acclamate del panorama nazionale e della scena metal classica europea. Il musicista genovese ha da sempre dimostrato una grande apertura mentale e una grande capacità di plasmare la sua idea di musica arricchendola di nuove e differenti contaminazioni. L’artista, che proporrà alcuni suoi brani inediti, sarà accompagnato sul palco dagli EraOra, band poliedrica composta da tre musicisti genovesi, Saverio Malaspina alla batteria, Steve Vawamas al basso e Luca Borriello alle chitarre, che con la loro versatilità renderanno il percorso musicale coinvolgente e dinamico.

Ospite la violinista Angela Zapolla che aggiungerà agli arrangiamenti il suo raffinato tocco d’arco. La band proporrà un live dal sound coinvolgente in cui parole e note si fondono per dar voce ai classici intramontabili rivisitati in modo originale grazie alla versatilità e la fantasia dei musicisti in un’unione evocativa e ricca di contenuti culturali che farà da cornice ad uno “spettacolo” di emozioni.