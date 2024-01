Le befane con i trampoli atterrano al Winter Park per regalare dolcetti ai più piccoli

Prosegue l’edizione 2023-2024 del Winter Park a Ponte Parodi che, fino a domenica 14 gennaio 2024, colora le festività natalizie di Genova in una nuova e suggestiva area. Sabato 6 gennaio 2024 (ore 14:30) due Befane coi trampoli e uno spazzacamino atterranno a Ponte Parodi, per regalare dolci e divertimento a grandi e piccini tra le più di cento attrazioni del Winter Park di Genova. Al luna park, fresco vincitore del Lunapark Award 2023, si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Sabato 6 gennaio 2024 il Winter Park è aperto dalle 10:30 a mezzanotte. «In questi giorni di festività – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff del Winter Park – continuiamo a far divertire in spensieratezza giovani, famiglie e bambini, sia con le nostre giostre, sia con eventi studiati appositamente come quello organizzato per l’Epifania. Le più di 100 attrazioni del Winter Park sono adatte sia per famiglie e bambini sia per chi cerca l’adrenalina. Questi ultimi – conclude – apprezzeranno sicuramente la nuova pista di Go Kart, una delle new entry di quest’anno insieme a un simulatore di realtà aumentata e all’Explorer».

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10:30 alle 24 nei giorni festivi. Da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio 2024 vige sempre l’orario festivo: dalle 10:30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino allo 340 3554757.