Santa Margherita Ligure, le iniziative per l'Epifania: arriva la Befana

Sabato 6 gennaio Santa Margherita Ligure propone una serie di eventi ed iniziative per grandi e piccini in occasione dell'Epifania. In mattinata, dalle 10 alle 12, ecco “La Befana vien dal mare”, a cura della Pubblica Assistenza Croce Verde, in via Garibaldi, all’altezza dell’ingresso del porto turistico.

Alle 14:30 arriva la Befana al Village natalizio dei giardini a mare dove, dalle 16, i bambini potranno divertirsi con la Baby Dance. Inoltre, dalle 14:30 alle 17:30, sempre al Village, sarà attivo il servizio di baby parking. Al Village non mancherà inoltre l’appuntamento con la quinta edizione del campionato mondiale del canestrello (con iscrizioni).

Per il Santa Festival Winter, promosso dall’Associazione Musicamica di cui è direttrice artistica Giovanna Savino, concerto del Duo di Perugia, nel pomeriggio, a Villa Durazzo, dalle 16. Sempre dalle 16, a Villa San Giacomo e, a seguire, a Villa Durazzo, “Befana in allegria” con il Comitato Festa della Primavera.

foto: fb@p.a.croceverdesantamargheritaligure