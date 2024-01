Epifania nel Parco dell’Aveto con Befana, caramelle e presepe vivente

Nelle Valli del Parco dell’Aveto si comincia il 2024 festeggiando l'Epifania. Sabato 6 gennaio la Befana arriva a Santo Stefano D’Aveto in piazza del Popolo alle ore 15 per donare caramelle ai bambini buoni. In Val Graveglia, invece, il 6 gennaio si tiene il tradizionale Presepe Vivente che ogni anno viene ambientato in un borgo diverso della valle. Quest'anno tocca a Pontori, con bus navetta gratuito da Loc. Chiesanuova di Ne a partire dalle ore 13:30.

A Borzonasca ci si potrà divertire a teatro, con la compagnia “Quelli de 'na Votta” che sabato sera metterà in scena presso il teatro comunale l'esilarante commedia dialettale “Scrivime d'arescozo.it”, oppure optare per la proposta gastronomica di Green Riviera a Giaiette per festeggiare a tavola, con possibilità di pernottare (info e prenotazioni: tel. 335 675 5442).

Resta inoltre la possibilità di visitare i vari presepi del territorio:

- Presepe al Mulino di Belpiano (Borzonasca): visitabile tutti i giorni festivi e prefestivi fino al 7 gennaio, alle ore 17:30 (info: tel. 347 0469140 - 347 4810455)

- Presepe di Prato Sopralacroce (Borzonasca): visitabile presso la Chiesa Parrocchiale sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle ore 15 alle 17:30

- Minipresepi del concorso di Santo Stefano d'Aveto: visibili presso la Chiesa di Allegrezze (per info: ufficio IAT Santo Stefano d'Aveto tel. 0185 88046)

- Presepe di Paggi (Carasco): è allestito in un antico frantoio e resterà visitabile fino al 25 febbraio (info: tel. 340 8665260)