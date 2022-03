"I soliti mostri" con Enzo Paci e Romina Uguzzoni al teatro Govi

Serata di cabaret, venerdì 11 marzo 2022, alle 21, al Teatro Rina e Gilberto Govi.

Enzo Paci e Romina Uguzzoni salgono sul palco di Bolzaneto con uno spettacolo scoppiettante dal titolo “I soliti Mostri”.

Ma perchè “I soliti mostri”? I mostri nella storia del mondo non cambiano mai, quelli di oggi sono uguali a quelli di ieri, hanno solo un aspetto diverso, certamente condizionato dall’avanzamento tecnologico ma che nella loro essenza sono sempre gli stessi. Un esempio sono gli imbonitori: un tempo vendevano medicine miracolose, oggi metodi rivoluzionari per fare soldi on line.

I mostri però non sono solo di natura fraudolenta, sono anche quelli che portano addosso i segni di una contemporaneità deviata. Come i terrappiattisti o gli ossessionati della newage, non molto diversi dai complottisti esoterici o dai Frick degli anni ’70.

Insomma, cambiano le modalità, i costumi, i comportamenti ma non facciamoci illusioni, restano sempre "I soliti Mostri".

I "mostri" di Paci

Passadore (Enzo Paci) è il Re delle fate e da tempo non fa ritorno alla civiltà. L’ultima volta si è trovato a scappare da una marea di cagacazzi e costretto a rifugiarsi nei suoi boschi. Ora dopo 30 anni di assenza vuole riprovare a prendere contatto con la civiltà ma prima si vuole assicurare che le cose siano cambiate. Così invia in avanscoperta la sua fidata fatina Frilli (Romina Uguzzoni). Dal suo resoconto dipenderà la scelta del Re delle Fate se tornare o no sulla terra.

Quali sono i mostri? Di certo non mancheranno:

RENATO: È una guardia giurata logorroica convinta di essere il detentore della verità. Di fronte a qualsiasi evento che sia di natura politica, scientifica, o climatica e indipendentemente dalla sua gravità lui è in grado di dire: “Ma questo è un problema? Ma i problemi sono altri!” riconducendo così, tutto ad una consapevolezza cognitiva di un metro quadrato, sufficiente solo per contenere sé stesso.

MARISA: Vecchia prostituta dei vicoli genovesi, oggi vive la sua terza età immersa nei ricordi. A renderla un “mostro” è la sua visione disincantata e sfiduciata della vita. Una donna che ha dedicato la sua esistenza alla sopravvivenza che ci racconterà di come ha perso la capacità di sognare

SALVO LA CIOLLA: Sostiene di essere un esperto di trading on line e promette guadagni facili col suo metodo: “C’è Trippa per Gatti”. In verità Salvo La Ciolla è un poveraccio. Si è riciclato come formatore, dopo aver compreso che la percentuale di impiego è ai minimi storici e che l’unico modo per fare “i sacchi pesanti” è vendere ai malcapitati il sogno di un futuro migliore!

IL DOTTOR ALDERIGO: Il Dottor Alderigo è uno dei migliori chirurghi plastici del Paese. Uomo dedito al lavoro e al profitto. Con due divorzi alle spalle ora passa dalla sala operatoria al party più esclusivo con la stessa facilità con cui mette in moto la sua Aston Martin. È proprio a questi party dove spesso adesca potenziali pazienti, minando la loro sicurezza: “Io in voi non vedo persone, ma nasi storti da addrizzare, facce corte da allungare, seni vuoti da riempire, e tasche gonfie da svuotare”.

Biglietti e prenotazioni

Biglietti da 10 a 20 euro disponibili sul sito www.teatrogovi.com

Info e prenotazioni: Tel. 010 740 4707 - E-mail biglietteria@teatrogovi.it

Orari di biglietteria:

c/o la sede di Bolzaneto: Via P.Pastorino 23 r il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

c/o la sede YeaWea Musical & Dance Academy in via Urbano Rela 7R a Sampierdarena, aperto tutti i giorni dalle 15 alle 21