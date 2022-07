Enzo Paci al Porto Antico con il nuovo spettacolo “Paci e Bene”

Indirizzo non disponibile

Proseguono gli appuntamenti all’insegna della comicità di “Ridere d’agosto ma anche prima”, la rassegna estiva del Teatro Garage: in piazza delle feste al Porto Antico di Genova, martedì 12 luglio 2022 alle 21:30, arriva “Paci e Bene”, il nuovo spettacolo di Enzo Paci.

Reduce dal grande successo della fiction Blanca, in cui interpreta il burbero commissario Mauro Bacigalupo, Paci torna alla sua dimensione ideale, quella del palcoscenico, con un nuovo esilarante spettacolo in cui dà vita ai suoi personaggi vecchi e nuovi e monologa con lo stile che lo contraddistingue.

In “Paci e Bene” Enzo Paci fa il punto sul tempo che avanza: alla soglia dei cinquant’anni, cerca di progettare il suo futuro dedicando la sua terza età alla spiritualità e lo racconta al pubblico con la solita fresca irriverenza, mettendosi a nudo e narrando frangenti intimi della sua vita smascherandosi e smascherando a sua volta anche il pubblico, costantemente all’inseguimento di quella tanto sospirata accettazione di se stesso. Come sempre, è accompagnato sul palco dalla moglie Romina Uguzzoni, cantante e ballerina di tip tap pronta a fare da contrappunto ai pezzi comici, portando in scena una nota di poesia e bellezza.

Enzo Paci sarà nuovamente ospite all’interno della rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima” il prossimo 28 luglio all’Arena del Mare con i colleghi comici Bruciabaracche, nel loro nuovo show “Brucia Beach Party”.

I biglietti dello spettacolo “Paci e Bene” (18 euro, ridotto 15 euro) si possono acquistare online su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/212886-paci-e-bene.htm, oppure all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it). La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.