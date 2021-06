Enzo Paci con "I soliti mostri" al Politeama Genovese

Enzo Paci torna al teatro Politeama Genovese: il suo spettacolo, "I soliti mostri" era saltato causa covid, e adesso torna il 12 e 13 novembre 2021. Sarà possibile recuperare i biglietti in questo modo:

I biglietti di mercoledì 8 aprile 2020 sono validi mantenendo stessa fila e posto per venerdì 12 novembre 2021 ore 21

I biglietti di giovedì 9 aprile 2020 ore 21 sono validi mantenendo stessa fila e posto per sabato 13 novembre 2021 ore 21

Nello spettacolo, Oberon Re delle Fate decide di giocare un brutto scherzo ad alcuni personaggi da lui prescelti, o “Mostri”, come lui ama definirli, che per disonestà, smania di potere e bassezza umana, hanno meritato il suo castigo. Con l’aiuto del suo fidato Puck, vuole costringere questi mostri a smascherarsi pubblicamente. Basterà che il folletto soffi sul naso di costoro un po’ di polvere magica per far sì che perdano qualsiasi freno inibitore, rivelando la loro vera natura ed esponendosi così al giudizio del pubblico del Politeama Genovese.

Purtroppo, Puck non è così affidabile e smarrisce la lista dei nomi, finendo per sottoporre ai suoi incantesimi chiunque incontri sul suo cammino! Scoprirà che ognuno di noi ha dentro di sè qualche bassezza e che sì, siamo un po’ tutti mostri e appunto per questo, gira che ti rigira, i mostri sono sempre gli stessi!

