Enzo Paci a Busalla per i Giovediamoci

Indirizzo non disponibile

Per il terzo appuntamento con i Giovediamoci, le aperture serali prolungate dei negozi del Civ Il Ninfeo in occasione dei saldi estivi, il 21 luglio a Busalla sarà di scena il comico Enzo Paci, protagonista dello spettacolo a ingresso libero con inizio alle 21:30 in piazza Ferralasco, con la partecipazione di Romina Uguzzoni.

Già alle ore 21 in piazza Macciò, invece, inizierà il concerto tributo delle Quattro chitarre per Fabrizio De André, e ai Giardinetti di Largo Italia si ballerà bachata e kizomba nella Serata Latina organizzata dall'E.B. Alma Latina di Ermanno.

La quarta ed ultima serata dei Giovediamoci, il successivo 28 luglio, prevede invece l'esibizione di ballo dei Country Fever e lo spettacolo di Fabrizio Casalino.

I Giovediamoci sono organizzati da Comune di Busalla, Pro Loco e Civ Il Ninfeo.