“Avete fatto voi questo orrore, maestro?”, chiese l'ufficiale nazista.

“No, l'avete fatto voi”, rispose Picasso".

Guernica, 26 aprile 1937

Da sempre i più grandi pittori del mondo hanno espresso attraverso le loro opere la più ferma condanna della guerra. Per l'approfondimento del tema, Infopoint Emergency Genova propone l'evento: “Entra con Emergency in un'opera d'arte”. Enrica Carpaneto, pittrice, diplomata maestra d’arte in Pittura presso L’Accademia Ligustica di Belle Arti, ci guiderà nella lettura e nell’analisi di alcune fra le più iconiche opere d’arte sul tema della guerra

Venerdì 24 febbraio 2023

Ore 18

Presso Infopoint Emergency Genova

Salita Santa Caterina 21

Ingresso libero con possibilità di donazioni a favore di Emergency

Gradita la prenotazione a: genova@volontari.emergency.it