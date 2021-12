Al Sipario Strappato magia e cabaret con “Entertain…ment” di Carlo Cicala

Sabato 22 gennaio alle 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Entertain…ment”, portato in scena da Carlo Cicala.

Sarà uno spettacolo di magia, cabaret e mentalismo, per dimostrare che non si invecchia col passare del tempo, ma quando smettiamo di meravigliarci e ridere. E questo spettacolo fa ringiovanire.

«Per il Sipario Strappato si tratta di un gradito ritorno - spiega Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato -. Carlo Cicala, che porterà in scena uno spettacolo di magia e illusione, è un artista di assoluto livello nel suo campo e siamo molto felici di averlo di nuovo con noi».

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121