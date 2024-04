Enrique Balbontin porta “Inside show” al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 13 aprile al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) si ride con Enrique Balbontin e il suo spettacolo “Inside show”.

Con “Inside show” Balbontin si mette a nudo, per fortuna solo metaforicamente e, come da titolo, porta in scena la sua parte interiore che, se possibile, è anche peggio di quella esteriore. Una “psicommedia” che funge da antidoto all’inespresso, ai pensieri rimasti tali e alle parole non dette. Momenti in cui il comico condivide col pubblico inconfessabili emozioni, spesso politicamente scorrette, imbarazzanti verità chiuse a chiave nella cantina dell’anima. Il tutto tra monologhi, recensioni, parentesi sul degrado umano e considerazioni varie sul significato di essere liguri.

Tra le novità spicca il “Montessori moment”, dedicato ai bambini, con la canzoncina “Bombe su Disneyland”. Presenti sul palco anche il “Savonese”, il nipponico “Minghiu Pegasù” ed il punkabbestia col cane “Sklero”. Interpunzioni musicali rigorosamente in genovese con il folk estremo del divertentissimo duo “Barche a torsio”.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121.