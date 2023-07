Enrico Ruggeri in concerto per il Palco sul Mare Festival al Porto Antico

La 28ma edizione di Palco sul Mare Festival presenta un nome di livello assoluto: Enrico Ruggeri, un artista dallo stile unico, cantautore e interprete di grande sensibilità, si esibirà all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova martedì 25 luglio alle ore 21:30.

Ruggeri torna a esibirsi dal vivo dopo l'uscita, lo scorso anno, de "La Rivoluzione", lavoro discografico caratterizzato da sonorità innovative definito dalla critica uno dei migliori della sua lunga carriera. Una scaletta rinnovata per presentare al pubblico le canzoni più recenti oltre ai grandi successi che lo hanno reso celebre, riarrangiati e portati in scena con una nuova band, i Supersonics, composta da musicisti chiave della scena rock milanese e non che accompagneranno l'artista apportando ognuno la propria esperienza, storia ed energia.

Due volte vincitore del Festival di Sanremo e del prestigioso Premio Tenco nel 2021, che lo celebra per il suo “scavare nel ramificato universo dei sentimenti e delle emozioni con il linguaggio discorsivo della quotidianità, lontano da ogni artificio letterario” per il suo essere “sapiente creatore di originali costrutti espressivi”. Il 21 aprile di quest’anno ha lanciato il singolo “Dimentico”, quale impegno nella promozione di una nuova cultura della cura dell’Alzheimer e nel contrastare lo stigma della malattia.

Biglietti online su palcosulmarefestival.it e happyticket.it