L'autore Enrico Luceri presenta in diretta streaming il suo ultimo romanzo "La stanza del silenzio"

Oggi, venerdì 9 aprile alle ore 19.00 sulla pagina facebook Fratelli Frilli Editori, l'autore Enrico Luceri presenterà in diretta streaming il suo ultimo romanzo "La stanza del silenzio" edito dalla Fratelli Frilli Editori. Uno scrittore tra i più rappresentativi nello scenario del giallo italiano. Enrico Luceri arriva dalla formativa e importante collaborazione tuttora viva con i Gialli Mondadori.

Una donna tormentata torna dopo molti anni su quella che fu la scena del crimine in cui morì assassinato il marito. La città capitolina sembra assumere le forme, i colori e gli umori che accompagnano la lettura di questo giallo dalle inequivocabili tinte noir. L'autore, Enrico Luceri, è maestro capace di far affiorare un profilo psicologico complicato e misterioso. A cercare di risolvere quel caso mai risolto di omicidio sarà il commissario Montefiori.

L'autore: laureato in Ingegneria, lavora dalla metà degli anni ottanta in società di impiantistica per progetti. Appassionato di Agatha Christie, che è tra i suoi modelli letterari, e del giallo deduttivo, è autore di romanzi, di una settantina di racconti e di sceneggiature, oltre che di saggi sul cinema, tra cui Storia del cinema giallo thrilling italiano presentato a puntate sulla rivista Sherlock Magazine edita da Delos Books. Nel 2008 ha vinto il Premio Tedeschi. Pubblica articoli in appendice alla collana I Classici del Giallo Mondadori, nella sezione "I segreti del giallo".