Enrico Loverso con “Uno, nessuno, centomila” chiude il Dionisio Festival a Chiavari

Si chiude a Chiavari il Dionisio Festival, la rassegna teatrale del Comune di Chiavari organizzata dall’Assessorato alla Cultura. Verso la conclusione la quarta edizione di una kermesse che nelle ultime occasioni ha riscosso un grande successo da parte di pubblico e critica, aggiudicandosi il Premio Festivalmare nel 2019. La direzione artistica è affidata al noto attore ligure Davide Paganini, protagonista in “Cuori” su Rai 1 e di “Più forte del destino” su Canale 5.

Sabato 26 agosto in piazza Nostra Signora dell'Orto tocca all'attore Enrico Loverso, che porterà in scena uno dei capolavori di Luigi Pirandello: “Uno, nessuno, centomila”. Loverso torna in teatro con uno spettacolo classico, ma estremamente attuale, che parla di maschere e di crisi dell’io. Spettacolo da oltre 6 anni in tournèe con più di 500 sold out in Italia e all’estero, scritto in occasione del 150esimo anniversario della morte del grande drammaturgo siciliano.