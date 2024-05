Enrico Bertolino al Politeama Genovese per l’ultimo capitolo del suo "Instant Theatre"

Un protagonista della comicità italiana al Politeama Genovese: mercoledì 8 maggio sale sul palco Enrico Bertolino con il suo "Instant Theatre - Signore e signori, si chiude!".

Dopo il grandissimo successo di critica e di pubblico che lo ha accompagnato in tournée nei teatri italiani, Bertolino torna per l’ultimo capitolo del suo format teatrale creato insieme a Luca Bottura e sviluppato insieme a Massimo Navone, in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità e politica (che spesso sono la stessa cosa), si incontrano sulle assi di un palcoscenico.

Nell’imminenza di un grande evento, modificandosi giorno per giorno in base alle convulsioni dell’attualità, questo format ha dato vita negli anni a spettacoli sempre diversi, che si interfacciano con l’attualità?: elezioni, referendum, pandemia e adottando sottotitoli sempre nuovi e al passo con i tempi. Enrico Bertolino è in scena nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione. Racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà che ci circonda cucendoli con un filo narrativo che si rinnova ad ogni edizione, adeguandosi ai temi dominanti del momento e spaziando dalla cronaca, alla politica, all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente.

"Un uomo solo in scena per 75 minuti di narrazione umoristica, insieme a tre musicisti polistrumentisti che lo accompagnano colorando il racconto di sonorità suggestive e rivisitando in chiave ironicamente attuale motivi famosi. Se già è difficile avere certezze sul presente figuriamoci riguardo al domani ma, non volendo fare le cassandre, ci riaggiorneremo fiduciosi e con un’unica certezza: che il futuro lo ‘scopriremo solo ridendo’".

Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Info su politeamagenovese.it.