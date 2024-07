"Ennio Morricone: tra mito e magia": a Sestri Levante un omaggio al grande compositore

Venerdì 5 luglio alle ore 21:30, presso il Teatro Conchiglia di Sestri Levante, si terrà lo spettacolo "Ennio Morricone: tra mito e magia", narrato da Bruno Gambarotta con Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, finemente curato, rende omaggio a uno dei compositori italiani più amati, Ennio Morricone, la cui musica ha segnato intere generazioni. Bruno Gambarotta guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le opere più suggestive di Morricone, arricchendo l'esperienza con preziosi aneddoti sulla vita del compositore. Il programma musicale include celebri brani tratti dai film di Sergio Leone, come "C’era una volta il West" e "Giù la testa", le magiche atmosfere di "Mission", le moderne tonalità di "Nuovo Cinema Paradiso", e pezzi indimenticabili come "Here’s to You" e "Speranze di Libertà".

La serata promette un crescendo di emozioni e nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, ricreando la magia del cinema attraverso la musica. Il tutto sarà accompagnato dalla garbata ironia di Bruno Gambarotta e dall’estro musicale di Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte.

Gli artisti

Bruno Gambarotta: narratore, scrittore e volto noto della televisione italiana, Gambarotta ha una lunga carriera come autore e regista televisivo. È conosciuto per la sua ironia e capacità di raccontare storie coinvolgenti.

Elena Cornacchia: flautista diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, ha proseguito gli studi alla Scuola di Musica di Fiesole. Vincitrice di numerosi concorsi, svolge un'intensa attività concertistica come solista e in formazioni da camera, ed è docente di flauto presso il Conservatorio “Boito” di Parma.

Giorgio Costa: pianista diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio Verdi di Torino, ha seguito corsi di perfezionamento con illustri maestri. La sua carriera concertistica lo ha portato ad esibirsi in tutta Europa e in Giappone. Attualmente è docente al Conservatorio di Novara.

Organizzato dalla Cooperativa Musica e Muse che, dal 1991 si occupa di ideare, progettare e realizzare attività culturali e formative grazie alla collaborazione di professionisti della musica, teatro e arti visive.

Biglietti

Costo: 20€ intero, 12€ ridotto (bambini sotto i 12 anni).

Prevendita biglietto: https://www.anyticket.it/