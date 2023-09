EnjoyGenova, i nuovi appuntamenti alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della città

Un cartellone di itinerari guidati insoliti e originali alla scoperta dei tesori artistici ed architettonici di Genova: dalle antiche mura e torri, fino ai vicoli del centro storico, per riscoprire la storia medievale della città, alle suggestive passeggiate tra i carruggi. Sono queste le proposte della nuova stagione di EnjoyGenova, il calendario di visite guidate organizzate da Cooperativa Archeologia, in compagnia di guide ed archeologi esperti, per conoscere i luoghi meno noti della città. Dal 10 settembre al 1° ottobre tre appuntamenti pensati per genovesi doc o per chi per un giorno lo vuole diventare, porteranno i visitatori alla scoperta di curiosità e storie legate alla città marinara.

Si inizia domenica 10 settembre (ore 15:30) con l’appuntamento “Da Porta Superana a Porta Sottana”, un percorso attraverso le mura di Genova da Porta Soprana (Porta Superana) a Porta dei Vacca (Porta Sottana), con diverse tappe di visita, partiremo dalle torri di S. Andrea, poste sull’omonimo pianoro, per spostarsi verso le mura della Marina attraverso quel che resta del camminamento delle vecchie “Murette”, fino alle mura della Malapaga, dando voce e storia a resti di muri incastonati nel tessuto urbano attraverso un percorso immerso nella ricchezza storica di Genova e delle sue mille facce.

Sabato 16 settembre (ore 15:30) è invece previsto il percorso a tema “Storie e leggende di Santi e Cavalieri”, che si sviluppa sulle tracce di San Giorgio, il santo guerriero di cui il 23 aprile si celebra la festività. Questo cammino accompagnerà i visitatori tra i caruggi della città alla scoperta di aneddoti e curiosità su personaggi reali e leggendari legati alla storia gloriosa di Genova sul mare. La suggestiva passeggiata si snoda tra la zona del Porto antico e i caruggi medievali retrostanti per concludersi alla Commenda dei Cavalieri gerosolimitani, nella zona di Prè.

Ultimo appuntamento domenica 1° ottobre (ore 15:30) con “Genova Prima dei Rolli”, che attraverso i vicoli del centro storico condurrà i partecipanti a rintracciare quel che resta degli edifici del XIII secolo: le torri costruite come metro di potenza delle famiglie cittadine e in seguito demolite o inglobate nei palazzi attigui. Una vera e propria caccia al tesoro nei vicoli con lo sguardo rivolto verso l’alto.

Informazioni utili

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 3351278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it