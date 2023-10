EnjoyGenova, i nuovi appuntamenti alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della città

Prezzo non disponibile

Tornano gli appuntamenti di EnjoyGenova, il calendario di visite guidate organizzate da Cooperativa Archeologia, in compagnia di guide ed archeologi esperti, per conoscere luoghi, curiosità ed antiche storie della città. Due le novità di questo mese, relative al borgo marinaro di Prà Palmaro e al Museo del Mare di Genova, custode di enormi tesori dell’età marinara del capoluogo ligure.

Il primo appuntamento, in programma sabato 7 ottobre (ore 15:30) propone un grande classico, ovvero “Genova Prima dei Rolli”. Un itinerario che attraverso i vicoli del centro storico condurrà i partecipanti a rintracciare quel che resta degli edifici del XIII secolo: le torri costruite come metro di potenza delle famiglie cittadine e in seguito demolite o inglobate nei palazzi attigui. Una vera e propria caccia al tesoro nei vicoli con lo sguardo rivolto verso l’alto.

Il sabato successivo, 14 ottobre (ore 15:30), visita al “Borgo marinaro di Prà Palmaro”, per riscoprire le peculiarità dell'originario borgo del ponente genovese, ancora caratterizzato da alcune case di pescatori un tempo prospicienti la spiaggia. Sarà l’occasione di ammirare anche la parrocchiale barocca di Santa Maria Assunta, sostitutiva dell'antica Pieve, ancora oggi custode di opere di valenti artisti quali Ludovico Brera, Lazzaro Tabarone e Domenico Piola, oppure il piccolo cimitero ottocentesco che racchiude tra le sue mura cappelle e gruppi scultorei realizzati negli stili tipici dell'epoca, dal realismo borghese di Domenico Carli al Simbolismo. La visita si concluderà con una breve passeggiata nel nuovo spazio aperto al quartiere e alla cittadinanza tra il ponte sul Branega e la torretta sul canale di calma.

Terzo appuntamento del mese, domenica 22 ottobre (ore 15:30), con “Genova e il mare: visita al Mu.MA” dove venivano costruite, armate e varate le galee ora Museo del Mare. Le sale del Museo rappresentano le quattro età fondamentali della marineria: l’età del remo (le galee), l’età della vela (i vascelli), l’età del vapore (i piroscafi carichi di emigranti) e l’età delle grandi migrazioni moderne (su imbarcazioni di fortuna, ma anche in transatlantico). La visita si focalizzerà sul medioevo e il Cinquecento, fino ad Andrea Doria e al legame con la Spagna di Carlo V.

Ultimo appuntamento domenica 29 ottobre (ore 15:30), “Da Genova verso l’Italia”, una passeggiata tra personaggi e luoghi risorgimentali, alla scoperta d’imprese, uomini e passioni che hanno reso Genova protagonista del Risorgimento Italiano. Racconteremo di eroi, di patria, d'ideali e di libertà di una Genova, spesso definita come la “città del Risorgimento”, in quanto protagonista di un processo politico che ha portato all’indipendenza e all’unità del Paese, diffondendo un sentimento nazionale e un movimento culturale, politico, sociale di unificazione secondo ideali patriottici che hanno portato alla rinascita italiana e al raggiungimento di un’identità politica unitaria.

INFORMAZIONI UTILI

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 3351278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it