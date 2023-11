EnjoyGenova, gli appuntamenti di novembre alla scoperta dei tesori e dei segreti della città

Tornano i tour di EnjoyGenova, il calendario di visite guidate organizzate da Cooperativa Archeologia, in compagnia di guide ed archeologi esperti, per conoscere luoghi, curiosità ed antiche storie della città. Itinerari dedicati a luoghi cantati e vissuti dai talenti della “scuola genovese” della canzone e della poesia, luoghi simbolo della città e palazzi ricchi di straordinarie opere d’arte. Sono queste le proposte del mese di novembre, per andare alla scoperta di una città “insolita”, lontana dai flussi del turismo di massa, ma non per questo meno affascinante.

Il primo appuntamento è in programma domenica 12 novembre (ore 15) ed è dedicato ai luoghi cantati e vissuti dai massimi interpreti della “scuola genovese” della canzone d'autore e della poesia. Dalla via al mare di Fabrizio De André, affacciata sul Porto Antico, a Via della Maddalena e Via del Campo, da Via Pré a Via Antonio Gramsci, vita e ispirazione per il cantautore e non solo: Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Gino Paoli, Ivano Fossati e anche la gioventù di Michele Maisano e l'infanzia di Angelo Branduardi. Una passeggiata accompagnati, inoltre, dai versi dei poeti genovesi Eugenio Montale e Giorgio Caproni, tra ironia ed emozione in una delle aeree già di per sé ricca di storia. Non soltanto vicoli, ma anche piazze, colline e mare, ed ognuno di questi aspetti è un ricordo musicale o poetico.

Domenica 19 novembre (ore 15) “Storie di Chiese, congiure e maneggi Genovesi”, un itinerario alla scoperta di uno dei luoghi simbolo del centro storico di Genova: Piazza Banchi, sede di mercati e di “maneggi”, dimora di palazzi e chiese dall’architettura innovativa come San Pietro in Banchi. Conosciuta anche come la “Chiesa sopra le Botteghe”, dal momento in cui la Repubblica di Genova decise di ricostruirla sulle botteghe dei cambiavalute, riuscendo a finanziarne l’opera attraverso l’affitto e la vendita dei locali sottostanti. Nella piazza si possono anche annoverare eventi drammatici, come gli scontri fra opposte fazioni che causarono incendi e distruzioni e nel 1682 fu teatro di una congiura che uccise il musicista Alessandro Stradella e la sua amante Ortensia, sulle cui dinamiche aleggia ancora un velo di mistero. Non poco distante dalla piazza, lungo la via dell’antico carrubeo recto che collegava il Burgus con la Civitas, si trovava la contrada dei Grimaldi-Spinola di San Luca, anch’essa luogo di rivalità e scontri fra queste potenti famiglie.

Ultimo appuntamento del mese domenica 26 novembre (ore 15) con “Palazzo Rosso: le stanze della Duchessa”, una "casa-museo" dove rivive il fascino della dimora seicentesca che ancora ospita le ricche collezioni d'arte e gli arredi storici della famiglia Brignole-Sale in ambienti sontuosamente decorati da affreschi e stucchi. Il Palazzo è principalmente conosciuto per la sua collezione permanente, una delle più importanti pinacoteche presenti a Genova con straordinari dipinti di grandi artisti come Antoon Van Dyck, Guido Reni, Guercino e Bernardo Strozzi. Una dimora decorata da affreschi dei maggiori pittori del Seicento ligure e da preziosi arredi, in cui è esposta una ricca quadreria che comprende dipinti collezionati dalla nobile famiglia Brignole-Sale nell’arco di più di due secoli. Le stanze della Duchessa Brignole-Sale, danneggiate dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale sono rientrate a far parte del percorso museale dopo un sapiente restauro, che ha ricreato un ambiente raffinato attraverso mobili, quadri e molti oggetti personali della residenza francese della Duchessa, che la stessa nelle sue ultime volontà volle destinare a Palazzo Rosso, dando luogo ad una collezione unica in tutta Italia.

INFORMAZIONI UTILI

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 335 1278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it