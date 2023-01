Riscoprire l'antica storia della città: gli appuntamenti di gennaio con EnjoyGenova

Riscoprire la storia perduta della città e le sue antiche tradizioni. Con l’inizio del nuovo anno arrivano anche i nuovi appuntamenti della rassegna EnjoyGenova, il calendario di visite guidate organizzate da Cooperativa Archeologia, in compagnia di guide ed archeologi esperti, per conoscere i luoghi meno noti della città ed i loro tesori nascosti.

Da non perdere, domenica 22 gennaio (ore 14), il percorso “Memorie dal Sottosuolo: ArcheoMetro”, un itinerario tra antichi reperti custoditi nelle stazioni della metropolitana. Il museo metropolitano è studiato appositamente per i suoi viaggiatori, con pannelli, rapide didascalie e fotografie di reperti, scavi, squarci sul patrimonio archeologico affiorato. Un pomeriggio guidati da un’archeologa in un itinerario lungo le diverse fasi dell’evoluzione urbana.

Infine, domenica 29 gennaio (ore 14:30), percorso nell’antico ghetto ebraico di Genova, un’occasione per ripercorrere la storia di un quartiere carico di memoria ed emozioni. La visita concentrerà in particolare su quei luoghi carichi di memoria, che ancor oggi sono un “contenitore” di tante storie diverse. Anche se oggi i ghetti non esistono più, per lo meno nel significato storico di luogo simbolo dell’ebraismo, ci sono però tanti altri ghetti, ovvero luoghi dell’emarginazione e della povertà. I visitatori riscopriranno quindi quella parte della città vecchia ancor’oggi carica di storie e memorie diverse, luogo di rinascita urbana e sociale, che ospitò nel 1660 il primo ghetto ebraico.

INFORMAZIONI UTILI

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 3351278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it