EnjoyGenova, gli appuntamenti nelle festività alla scoperta delle tradizioni e delle curiosità cittadine

Dalle tradizioni legate al gusto, ai profumi e all’eleganza, alla scoperta dell’antica tradizione genovese del presepe, fino alla visita degli antichi reperti custoditi nelle stazioni della metropolitana. Sono queste le proposte del cartellone di dicembre e gennaio di EnjoyGenova, la rassegna di visite guidate nei luoghi più insoliti della città, organizzate da Cooperativa Archeologia, in compagnia di guide ed archeologi esperti, per conoscere luoghi, curiosità ed antiche storie. Tre appuntamenti, il 17 dicembre, il 6 ed il 21 gennaio, lontani dai flussi del turismo di massa che aiuteranno i visitatori a scoprire una Genova autentica e più viva che mai.

Si inizia domenica 17 dicembre (ore 15) con “Un Natale Genovese”, un itinerario inedito tra le botteghe storiche per scoprirne le tradizioni legate al gusto, ai profumi e all’eleganza ma anche un simpatico viaggio ideale tra i riti delle festività natalizie: dal Confeugo al menu della vigilia, dalle decorazioni dell’albero alla Befana del Cantuné, coi versi di Niccolò Bacigalupo ed Edoardo Firpo a farne da cornice. Non mancheranno inoltre curiosi aneddoti sulla storia di ‘riti’ che oggi fanno parte della nostra preparazione alle feste come l’origine del Calendario dell’Avvento.

Il secondo appuntamento arriva per il giorno della Befana, sabato 6 gennaio (ore 15) con “Nessun presepe è uguale a un altro”, un viaggio nell’antica tradizione del presepe, nata nel XVII secolo e sviluppandosi in modo straordinario tanto che Genova, insieme a Napoli, è diventata uno centri più attivi nella produzione artigianale di figure da presepe. Il percorso porterà alla visita del presepe napoletano della chiesa di S. Anna e quello maraglianesco dei cappuccini di Padre Santo in piazza Marsala, per arrivare al presepe del Maragliano delle suore Giuseppine.

Domenica 21 gennaio (ore 14) terza e ultima visita dedicata alle “Memorie dal sottosuolo: ArcheoMetro”, un ‘viaggio’ tra antichi reperti custoditi nelle stazioni della metropolitana, per scoprire una città perduta e poi ritrovata: quella degli scavi archeologici, raccontata attraverso gli allestimenti ArcheoMetro chiave d’accesso alla sua storia. Il museo metropolitano è studiato appositamente per i suoi viaggiatori, con pannelli, rapide didascalie e fotografie di reperti, scavi, squarci sul patrimonio archeologico affiorato. Un pomeriggio guidati da un’archeologa in un itinerario lungo le diverse fasi dell’evoluzione urbana. L’ingresso alla metropolitana avverrà durante la fascia oraria gratuita di accesso all’impianto.

INFORMAZIONI UTILI

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 335 1278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it