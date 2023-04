Itinerari di primavera tra arte e storia con EnjoyGenova

Sboccia la Primavera a Genova e porta in dote nuovi itinerari e percorsi alla scoperta della città. Dai percorsi nei luoghi della memoria, alle scoperte di gioielli d’arte incastonati tra le colline. Sono queste due delle tappe, dedicate al mese di Aprile, della rassegna di visite guidate EnjoyGenova, curata da Cooperativa Archeologia, per accompagnare i visitatori alla scoperta di nuovi tesori artistici ed architettonici della città, alcuni già molto noti, altri invece da riscoprire magari sotto un’altra veste.

In compagnia di guide ed archeologi esperti, i partecipanti avranno l’opportunità di proseguire la visita al cimitero monumentale di Staglieno, con un nuovo itinerario tra Simbolismo, Liberty e Decò previsto per sabato 15 aprile (ore 15). Qui, ammirando le opere funerarie commissionate ai più celebri artisti dell’epoca, è possibile comprendere la volontà primaria di perpetuare il ricordo dei propri cari attraverso un complesso apparato simbolico, espressione di un vasto sistema di valori culturali e sociali. Il Cimitero Monumentale di Staglieno è infatti una sintesi ineguagliabile delle influenze storiche, sociali, artistiche e culturali che, dalla seconda metà dell’Ottocento alle prime decadi del Novecento, hanno plasmato l’identità della classe egemone: la borghesia mercantile ed imprenditoriale cittadina.

Altro affascinante itinerario quello di sabato 22 aprile (ore 15) dedicato alle memorie celate tra i colli di Sarzano e di Castello. La città di Genova è un connubio di storia e geografia, in continua e stretta simbiosi tra il tempo passato, presente e futuro. Pochissimi sono i resti ancora visibili del suo antichissimo insediamento, in posizione sopraelevata a controllo del porto naturale sottostante. I ripetuti cambiamenti del baricentro monumentale e sociale hanno modificato radicalmente, e più volte nella storia, gli assi privilegiati della struttura urbana della città. Nonostante i risanamenti e le trasformazioni, questa parte dei Caruggi di Genova, rimane sempre poco frequentata, come se la stessa via San Lorenzo costituisse una sorta di spartiacque. Allora perché non scoprire i tesori che si celano tra i colli di Sarzano e di Castello? Perché rinunciare a visitare un gioiello di arte incastonato in una collina, come il complesso di Santa Maria di Castello? Oppure i capolavori segreti nella chiesa medievale di San Donato?

INFORMAZIONI UTILI

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 3351278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it