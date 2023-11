A seguire jam session blues: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

Concerto blues di apertura con i Mr Taddy and the Fabiolous Trio composto da Fabio Taddei alla chitarra e voce, Edoardo Cibabene alla chitarra, Rodrigo Brito al basso e Alessandro Decaro alla batteria.

Enjoy the Blues: concerto con Mr Taddy and the Fabiolous Trio e jam session blues