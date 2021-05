Tornano dopo la pausa forzata le visite guidate nel cuore segreto della città e dei suoi tesori

Dai capolavori risvelati dello stile Coppedè, tra eclettismo e liberty, alle novità attraverso la storia con i percorsi “Liberi tutti!” da Genova verso l’Italia e “All’inferno i genovesi” per conoscere la città ai tempi di Dante. Tornano a maggio gli appuntamenti alla scoperta di Genova e della Liguria con le visite guidate di EnjoyGenova, il calendario di Cooperativa Archeologia che porta nel cuore più segreto delle città e dei loro tesori nascosti.

Durante il primo appuntamento, domenica 23 maggio, ore 15.30, il percorso condurrà attraverso la Genova di fin siècle e i suoi capolavori architettonici, ai molti poco conosciuti, espressioni caratteristiche dell’alta borghesia imprenditoriale cittadina, specchio e richiamo del successo sociale raggiunto. Citazioni, riproduzioni, libere interpretazioni, accostamenti sorprendenti di elementi appartenenti a stili differenti, anche lontani tra loro nel tempo, che stupiscono ma al tempo stesso convivono armoniosamente tra loro. Un viaggio in un vero e proprio linguaggio artistico privo di remore culturali e pudori di gusto, definito Stile Coppedè dal nome dell’esponente più eclettico della famiglia, Gino Coppedè.

Domenica 30 maggio, alle 15.00, via all’itinerario inedito nel cuore del capoluogo ligure. Un percorso pensato in occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia, sulle tracce di passioni, imprese e personaggi che hanno reso Genova protagonista del Risorgimento italiano. Tra racconti di eroi, di patria, di ideali e di libertà di una città spesso definita come la “città del Risorgimento", dalla quale emersero protagonisti e imprese indispensabili alla nascita del Regno d’Italia.

A chiudere la rassegna di visite guidate sarà un’altra novità. Domenica 6 giugno, ore15.30, da piazza De Ferrari partirà “All’inferno i genovesi”, il percorso ispirato dal traditore Branca Doria, per conoscere Genova e i suoi abitanti ai tempi del Sommo Poeta. Un’occasione per celebrare il 700° anno dalla morte di Dante che nella sua “Divina Commedia” racconta il meglio e il peggio di noi uomini; ma cosa pensava dei genovesi? Di sicuro non gli piacevano, ma cosa fecero realmente per meritarsi tanto astio? Un intero pomeriggio per scoprirne insieme storia, segreti e curiosità.

Informazioni utili

La quota delle visite comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto. Il punto di incontro con la guida verrà indicato direttamente alla prenotazione.

Non sono inclusi i costi di viaggio, gli spostamenti, le spese per gli eventuali pasti e quanto altro non esplicitamente riportato. In caso di maltempo o allerta meteo arancione o rossa, l'attività potrà essere rimandata a discrezione dell’organizzazione.

Le visite guidate sono su prenotazione obbligatoria al numero 335-1278679 (anche tramite whatsapp) o a enjoygenova@archeologia.it e www.enjoygenova.it.

Gli eventi sono organizzati nel rispetto delle normative in materia di Covid-19; per partecipare è obbligatorio indossare la mascherina. A tutti i partecipanti sarà distribuita la fidelity card di Enjoy. Collezionando i timbri si avrà diritto ad una visita gratuita (escluse le Lezioni dei Giardini).