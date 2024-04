"Gli enigmi del capitano": visita Castello D'Albertis come un vero e proprio esploratore!

Domenica 21 aprile alle ore 15:00 una divertente visita enigmistica per famiglie, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, porterà alla scoperta delle suggestive sale di Castello D’Albertis.

Il Castello, oggi Museo delle culture del mondo, è testimone del fascino di mondi lontani, di amore per il mare e curiosità verso l’ignoto. Il suo ideatore, il Capitano Enrico Alberto D’Albertis, viaggiò per mare e per terra tra ‘800 e ‘900, e collezionò molti “souvenir” dei luoghi in cui era stato e delle popolazioni incontrate nelle sue traversate in Africa, nelle Americhe e in Oceania.

L’attività offre ai partecipanti la possibilità di visitare in modo davvero insolito la storica dimora e di scoprire le storie del Capitano come dei veri esploratori, lasciandosi guidare dal proprio ingegno. Divisi in squadre, i ragazzi dovranno collaborare in giochi enigmistici per individuare le parole chiave che daranno il via ai racconti di viaggio del Capitano D'Albertis.

INFO:

Luogo: Castello D’Albertis, Corso Dogali 18 GE

Durata attività: 2h circa

Costo: biglietto ingresso 6€ intero o 4,50€ ridotto + 4€ attività ludica

Per info e prenotazioni: tel. 0105578280 o e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it