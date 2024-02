“Garibaldi vs Zombie”: incontro con Emme3 Edizioni alla Genoa Comics Academy

Sabato 24 febbraio alle ore 18, presso la Genoa Comics Academy in Via Luccoli 26/2 a Genova, all'interno della rassegna di incontri dedicati alla Mostra “Il Risorgimento a Fumetti”, è in programma un incontro con Emme3 Edizioni con Chiara Mognetti, Fabrizio de Fabritiis e Andrea Guglielmino.

In occasione della mostra “Il Risorgimento a Fumetti”, presso il Museo del Risorgimento Mazziniano di Genova, la Genoa Comics Academy procede con gli incontri dedicati alla mostra con la casa editrice del fumetto “Garibaldi vs Zombie” e i suoi autori. La mostra si rivolge in particolare a un pubblico di giovani e “Garibaldi VS Zombie” è un fumetto pensato e scritto proprio pensando a loro, al loro desiderio di storie fantastiche e avvincenti. È una storia fantascientifica e contemporaneamente horror dove Garibaldi, Anita, Bixio e tutti gli altri vengono trattati come personaggi mitologici.

In “Garibaldi VS Zombie” la storia diventa leggenda e la leggenda si mischia, per divertimento, ai miti contemporanei. Nella mostra “Il Risorgimento a Fumetti” la parte dedicata alle tavole di “Garibaldi VS Zombie” non poteva dunque mancare.