Edusex presenta

“Emergenza educazione sessuale?! Agire il cambiamento con un altro genere di educazione”

Sabato 21 ottobre presso I.T.T.L. Nautico San Giorgio

L’associazione Edusex organizza a Genova, sabato 21 ottobre, il suo secondo convegno sulla sessualità, titolo di quest’anno “Emergenza educazione sessuale?! Agire il cambiamento con un altro genere di educazione”, titolo che nasce dalla volontà di contrapporsi alle retoriche dominanti italiane che prendono in considerazione l’importanza dell’educazione sessuale all’interno degli istituti scolastici solo a seguito di eventi, come lo stupro di Palermo, cui viene erroneamente attribuito carattere emergenziale.

Eppure la violenza di genere non ha nulla a che fare con l’emergenza: si tratta piuttosto di un fenomeno strutturale. Il convegno si propone di mostrare attraverso le parole di espert* come un nuovo genere di educazione sessuale - educazione che non può riguardare solo riproduzione e contraccezione ma che deve necessariamente aprire a temi fondamentali come consenso, corpi, generi, piacere, desiderio - può rappresentare lo strumento trasformativo per eccellenza nella facilitazione del cambiamento socio-culturale.

Non dimentichiamo che l’Italia è uno dei pochi paesi dell’Unione Europea in cui l’educazione sessuale non è obbligatoria, questo nonostante l’organizzazione mondiale della sanità la riconosca come diritto umano fondamentale.

Il convegno è dedicato a giovani student* universitari, ad insegnanti, a professionist*, ad interessat*.

Si tiene presso I.T.T.L. Nautico San Giorgio, edificio Calata Darsena, a partire dalle 9.30.

L’ingresso è con donazione dai 10 ai 30 euro e i biglietti si possono acquistare qui:

https://www.eventbrite.com/

Di seguito la programmazione degli interventi:

09.30-10.00 registrazione partecipanti 10.00-10.15 Presentazione della giornata

10.20-10.40 Antonio Prunas (Psicoterapeuta, Sessuologo, Prof.re UNIMIB): “Al di là dei binarismi: educarci all’inclusione”

10.40-11.00 Emanuela Abbatecola (Sociologa, Prof.ssa UniGe, Direttora della rivista About Gender): “Sulla banalità del sex-sismo. Radici, retoriche e strategie di resistenza”

11.00-11.20 Stefano Ciccone (Biologo, Dottore di ricerca in sociologia, Fondatore dell’Associazione Maschile Plurale): “Insegnare a trasgredire: cambiare a scuola senza delegare alla scuola di cambiare il mondo”

11.20-11.30 discussione

11.30-11.40 break

11.40-12.00 Raky Doumbia (Dott.ssa in Studi Internazionali, studentessa di ostetricia, attivista): “Che colore ha la normalità? nominare le diversità per fare spazio ad immaginari plurali"

12.00-12.20 Marina Cuollo (Dottoressa di ricerca in Processi biologici e biomolecole, scrittrice, speaker radiofonica, content creator): “Viola, un romanzo che ci educa alla sessualità e all’a?ettività”

12.20-13.00 Discussione

13.00-14.00 pranzo

14.00-14.20 Cinzia Pennati (Insegnante, formatrice, scrittrice): “Il corpo a scuola”

14.20-14.40 Francesco Pivetta (Insegnante, giornalista, formatore, Direttore della rivista di psicoanalisi “Varchi”, consulente scientifico Agedo): "Che ?ne ha fatto il desiderio? Dallo spessore carnale all'apertura verso l'altr* da me"

14.40-15.00 Nicoletta Cinotti (Psicologa, Psicoterapeuta Bioenergetica e istruttrice Mindfulness, scrittrice): “Il corpo: immagine, pensiero o sensazione?”

15.00-15.20 Silvia Carabelli (Phd Student in Istituzioni e politiche UniCatt, attivista, Presidentessa dell’Associazione Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo): “Educazione sessuale e malattie pelviche croniche: partiamo dalla prevenzione”

15.20-16.40 Nicoletta Paschetti (Avvocata e mediatrice penale) “Il consenso nella giurisprudenza”

16.40-17.00 Chiara Nardini (Psicologa, psicoterapeuta bioenergetica, sessuologa, Presidentessa dell’Associazione EDUSEX): “Il tema del consenso: aspetti individuali e sociali”

17.00-17.20 Edusex: “Verso un altro genere di educazione sessuale e a?ettiva”

17.20-17.40 dibattito e conclusione della giornata

Per informazioni: 3486703965